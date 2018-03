Con la visita di Mattarella stop al mercato del lunedì: fissata la data di recupero

In occasione della visita a Forlì del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, programmata per lunedì 16 aprile per commemorare il trentesimo anniversario dell'assassinio del senatore Roberto Ruffilli, non ci sarà il tradizionale appuntamento col mercato infrasettimanale per motivi d'ordine pubblico. "Per ragioni di sicurezza e per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni, si ritiene necessario mantenere libere le aree di pertinenza di mercati e fiere riservate alle attività di commercio ambulante su area pubblica", si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Davide Drei. E' stata comunque programmata una giornata straordinaria, per il recupero dell'appuntamento soppresso, che si terrà domenica 8 aprile dalle 7,30 alle 13.30. L'informativa è stata trasmessa alle associazioni di categoria.