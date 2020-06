Movida in centro, si fanno strada i Mercoledì in versione soft: "Qualcosa a luglio faremo"

Luglio con i "Mercoledì del Cuore" in centro storico? La possibilità comincia a farsi concreta. Come annunciato nei giorni scorsi da ForlìToday, si è riunito lunedì sera il consiglio d'amministrazione di "Forlì nel Cuore", l'associazione dei commercianti che ogni anno organizza la kermesse estive. Chiarisce il presidente dell'associazione, Paolo Minoia: "La riunione è andata bene e probabilmente verrà organizzato qualche evento nel mese di luglio. Dobbiamo consultarci con chi vuole proporre qualche iniziativa, perchè come "Forlì nel cuore" un evento strutturato come negli anni passati non lo possiamo organizzare".

L'associazione dovrà confrontarsi nei prossimi giorni con i tecnici del Comune per verificare come sarà possibile dare vita al nuovo formato dei Mercoledì: "Si parla quindi di intrattenimento musicale a basso volume nei pressi dei locali, la possibilità per chi aderisce di tenere aperto il proprio negozio ed un po' di promozione. Siamo infatti ancora in una condizione che ci impedisce di creare una manifestazione come negli anni precedenti, anche nel rispetto del divieto di assembramenti". Minoia ribadisce il concetto già illustrato la scorsa settimana a ForlìToday: "I Mercoledì con gli Aperi-night si può dire ci sono già. La gente in piazza si vede di sera ed i locali sono frequentati".

La movida del centro è accesa appunto dagli "Aperi-night", l'appuntamento organizzato dall’associazione dei commercianti "Forlìcentrostorico". Nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì dei mesi di giugno e luglio i negozi e le attività del centro storico osserveranno un'apertura straordinaria, approfittando dell’opportunità di ampliamento e realizzazione di nuovi dehors a spese zero, e del provvedimento di pedonalizzazione di alcune vie del centro che consente di cenare al chiaro di luna senza intralciare la circolazione stradale.