L'estate dei "Mercoledì del cuore" arriva al giro di boa: musica, mercatini e sport animano il centro

L'estate dei "Mercoledì del cuore" arriva al giro di boa. Tutti e quattro gli appuntamenti di giugno sono stati accompagnati dal cielo stellato e dal caldo. Condizioni, dopo un maggio in cui Giove Pluvio ha deciso di recitare il ruolo di protagonista, che hanno favorito lo svolgimento della grande festa che interessa tutto il centro storico. Come sempre Forlì nel cuore, con i suoi 150 associati ha coordinato l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.

Tra gli appuntamenti clou il "Marghe All Start", che ha richiamato tanti appassionati e non della palla a spicchi arancione, ma anche le esibizioni e performance a cura di Rugby Forlì, CaliUp e Università della Danza. Il clima di festa ha invaso il cuore della città, con musica nei locali tra aperitivi, cene, drink ed i mercatini di artigianato artistico di via Giorgio Regnoli. Il mese di luglio riserverà ben cinque Mercoledì.