Un altro "Mercoledì" è passato: festa in centro tra balli, canti, shopping e cene al chiaro di luna

Si è ballato, si è cantato e si è cenato al chiaro di luna. E' stata un'altra serata all'insegna dell'allegria quella offerta nel terz'ultimo appuntamento dei "Mercoledì" nel centro storico di Forlì. Come sempre "Forlì nel cuore", con i suoi 150 associati ha coordinato l’organizzazione della serata, grazie a Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato; con il patrocinio del Comune di Forlì, la Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.

Come sempre la musica ha accompagnato le passeggiate, un’occasione in più per arricchire una serata che fino a mezzanotte ha portato migliaia di forlivesi e non solo, a scoprire la bellezza del cuore della città e gli innumerevoli eventi che hanno preso vita all’interno del Mercoledì, tra mercatini e anche eventi culturali.