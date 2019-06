Cielo stellato e serata calda: il centro si rianima col primo "Mercoledì" dell'estate forlivese

Una serata stellata, calda e con tanta voglia di allegria. Il primo dei "Mercoledì" della lunga estate forlivese non ha deluso le aspettative. Musica, spettacoli ed esibizioni hanno accompagnato i forlivesi nella passeggiata in centro storico, finalmente rianimato dopo un maggio freddo ed uggioso. Protagonisti gli artisti di strada, presenti nelle vie del cuore della città, che hanno scaldato l’atmosfera e dato il via ad un festa che accompegnerà i mercuriali tutti i mercoledì di giugno e luglio.

Debutto ufficiale quindi per "I Mercoledì in Piazzetta", sotto la torre dell'orologio, o per i "MercoleDiaz" in Corso Diaz, organizzati dagli esercenti locali. Incontri ed animazione anche via Giorgio Regnoli, mentre in Piazza Saffi è stato il rugby l'assoluto protagonista della serata. Come sempre "Forlì nel cuore", con i suoi 150 associati coordinerà l’organizzazione delle prossime serate, grazie al Patrocinio e contributo del Comune di Forlì, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Camera di Commercio e la Fondazione Cassa dei Risparmi.