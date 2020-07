Mercoledì del Cuore, si potenziano i controlli: "Serve senso di responsabilità da parte di tutti"

Più pattuglie in azione in occasione dei prossimi due "Mercoledì del cuore". Ad annunciarlo è il vicesindaco, con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo. In occasione del primo appuntamento sono state impegnate tre pattuglie in uniforme ed una in borghese della Polizia Locale, che hanno provveduto a controllare 27 persone e 40 esercizi commerciali. Inoltre sono state elevate due sanzioni elevate per infrazioni rispetto all'ordinanza che disciplina il possesso di contenitori di vetro.

"Rispetto all'impegno della Polizia Locale, in occasione del prossimo appuntamento dei Mercoledì del Cuore provvederemo a potenziare pattuglie e azioni, in un'ottica di massima cautela e di garantire la maggior sicurezza possibile da tutti i punti di vista - annuncia Mezzacapo -. La Città sta ripartendo ed è nostro dovere sollecitare la ripresa con massima attenzione, chiedendo correttezza e senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini e gli operatori, intervenendo in chiave di implementazione dei servizi di controllo e presidio nel caso lo si reputi necessario".

"Dopo i mesi durissimi, benché necessari della quarantena, è ora il tempo della ripresa e come Comune siamo impegnati a cercare la giusta strada per far convivere sicurezza e attività in tutti i campi - conclude Mezzacapo -. Così è anche per le iniziative in centro storico, diurne e serali, dove siamo impegnati a far sì che le persone partecipino, gli esercenti lavorino e tutto ciò possa avvenire in condizioni rispettose delle norme e della salute".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto di archivio