Giornata del malato e messa nell'atrio dell'ospedale, gli atei: "E' inopportuno"

E' polemica sulla celebrazione della messa del vescovo Livio Corazza nell'atrio dell'ospedale Morgagni in occasione della "Giornata Mondiale del Malato". Roberto Vuilleumier, coordinatore regionale dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti dell'Emilia Romagna, ha inviato una lettera al direttore generale dell'Ausl Romagna Marcello Tonini per sottolineare come "l'utilizzo dell'atrio dell'ospedale "pubblico" per lo svolgimento di un rito religioso è a dir poco inopportuno".

"Questo tipo di concessione indurrebbe peraltro a pensare che di uso "esclusivo" del culto cattolico non sia solo la cappella, così come previsto per legge, ma tutto l'ospedale - è il ragionamento di Vuilleumier -. Fatto, quest'ultimo, che non mi pare aver letto nè nel nel testo della legge regionale nè nella convenzione stipulata". Per questo motivo è stato richiesto uno spostamento della funzione religiosa "negli appositi spazi già previsti previsti per legge".