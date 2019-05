Una messa ricorda il campione paralimpico di arrampicata Lorenzo Major

Un momento di preghiera per Lorenzo Major, 48 anni, il 48enne campione mondiale paralimpico di arrampicata trovato morto venerdì scorso davanti all'Agenzia delle Entrate di Viareggio. Giovedì è prevista una messa alle 15 alla chiesa di San Martino in Villafranca. Il drammatico suicidio ha destato stupore e dolore. L'uomo, che risulta residente a Forlì, si è tolto la vita sparandosi nel parcheggio antistante l'ufficio che si occupa dei tributi, un'area di sosta che serve tuttavia una serie di uffici e non solo l'agenzia fiscale. Sul caso indaga la polizia di Viareggio, Forlì e Bologna.

Originario della provincia di Venezia, la sua attività agonistica si è sempre sviluppata tra Ferrara e Bologna, in particolare alla Zinella di San Lazzaro di Savena. In base a una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, l'uomo si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di arma da fuoco alla testa. Una pistola è stata trovata in terra vicino al corpo senza vita. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del disabile sulla carrozzina.