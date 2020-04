Una Pasqua insolita: la Messa del vescovo trasmessa in diretta tv

Anche la Messa di Pasqua quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus, è stata celebrata in un modo insolito. I fedeli, infatti, a causa delle limitazioni imposte dal governo non hanno potuto recarsi in chiesa per le tradizionali celebrazioni. E così domenica è stata trasmessa in tv la Messa celebrata in Duomo dal Vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro Monsignor Livio Corazza. Alla Messa era presente anche il sindaco Gian Luca Zattini e il prefetto della Provincia di Forlì-Cesena Antonio Corona.

Si è svolta invece sabato sera, alle 21, la veglia pasquale in Cattedrale con l'annuncio della Resurrezione.

