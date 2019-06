Il messaggio del vescovo ai nuovi amministratori di Forlì: "Attenzione ai poveri e ai giovani"

Tre raccomandazioni del vescovo Livio Corazza ai nuovi amministratori di Forlì e degli altri Comuni. Il vescovo forlivese le segnala con un articolo in prima pagina del settimanale diocesano “Il Momento”. Segnalando l'importanza di perseguire il bene comune, pur con responsabilità diverse, Corazza pone come prima priorità quella della poveri, “non solo coloro che mancano del necessario per arrivare alla fine del mese, ma anche coloro che sono soli, come tanti anziani, come i giovani che non hanno lavoro e non studiano, come le famiglie ferite, come i nuovi arrivati, da agevolare nell’integrazione”. L'altro invito chiede un'attenzione specifica ai giovani, affinché possano “respirare un clima di pace, fraternità e giustizia”. Ultima raccomandazione è sul linguaggio: “Credo sia necessario recuperare un modo rispettoso di comunicare, soprattutto quando la comunicazione riguarda la manifestazione delle opinioni diverse”. Si può leggere il testo completo indirizzato ai nuovi amministratori nel numero di questa settimana del “Momento”.