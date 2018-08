Sveglia di Ferragosto dal sapore autunnale. Ma il sole tornerà presto a splendere

Sveglia di Ferragosto dal sapore autunnale, con tendenza ad un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. L'annunciata perturbazione temporalesca sta lasciando in queste ore la Romagna, dopo aver colpito pesantemente il Ravennate e nella fattispecie i lidi nord. Anche il Forlivese è stato attraverso dagli acquazzoni previsti per la notte, ma le precipitazioni non sono state fortunatamente a carattere di nubifragio. Complessivamente sono caduti tra 3 e 15 millimetri. Poca pioggia nell'entroterra. La perturbazione che ha rovinato il giorno di festa ha comunque avuto il benificio di abbassare le temperature, spazzando via la calura dei giorni scorsi.

Per i prossimi giorni, informa l'Arpae, "il consolidamento del promontorio anticiclonico di origine atlantica manterrà condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato per tutto il periodo. Le temperature massime risulteranno nella norma tra 29 e 32°C ma, localmente, potrebbero innescare una debole attività convettiva pomeridiana lungo le aree appenniniche". Il bel tempo durerà a lungo. Sul lungo medio-termine, spiega il servizio meteorologico regionale, solo a ridosso del 26 agosto "il campo barico tenderà a cedere lasciando filtrare correnti atlantiche, con possibilità di alcuni episodi di precipitazione. Le temperature, seppur in graduale flessione, si manterranno leggermente superiori alla media climatologica".