Meteo, freddo intenso in arrivo. Allerta della Protezione Civile per "temperature estreme"

Continua l'ondata di freddo che sta interessando la Romagna, regalando limpide giornate di sole. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per "temperature estreme", specificando che "la regione sarà interessata da flussi di correnti fredde e secche. Nella mattinata di venerdì si verificheranno gelate diffuse in pianura con temperature minime nelle aree rurali che raggiungeranno mediamente i -3/-4 gradi ed in alcuni casi anche valori inferiori. La temperatura media giornaliera prevista risulta inferiore ai 0 gradi in pianura e inferiore ai -3 gradi sui rilievi appenninici. Sull'Appennino riminese sono previste nevicate nella mattinata di venerdì con accumuli inferiori alle soglie di allerta".

Dal Soccorso Alpino alcuni consigli per i tanti frequentatori dell'Appennino: "Raccomandiamo, come sempre, di affrontare attività escursionistiche o alpinistiche con un abbigliamento adeguato, uno zaino con un indumento caldo di scorta, uno snack ed una bevanda, un dispositivo di illuminazione (perché le giornate sono ancora piuttosto corte) e l'utilizzo di piccozza e ramponi, unici dispositivi che ci permettono sicurezza e stabilità su itinerari ghiacciati o con neve particolarmente dura. In caso di necessità, non esitate a contattare il 118 specificando che vi trovate in terreno impervio".