Meteo, la nuova ondata perturbata porta altra neve sui colli forlivesi

La seconda perturbazione della settimana, come annunciato dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna con un'allerta "gialla", ha portato altra neve nell'entroterra forlivese. I fiocchi sono caduti copiosi nella Vallata del Montone, da Portico di Romagna fino al Passo del Muraglione. A San Benedetto in Alpe sono in poche ore si sono accumulati 5 centimetri di neve. Lungo la Statale Tosco-Romagnola sono entrati in azione i mezzi Anas spargisale e spazzaneve. L'arteria è presidiata dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Imbiancate anche le colline della vallata del Tramazzo. Nella prima serata i fiocchi sono arrivati anche in città. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già nella mattinata di giovedì.

La tendenza

Ma è solo una tregua. Seguirà infatti un nuovo peggioramento, con piogge anche sui rilievi complice un richiamo mite in quota, con lo zero termico che impennerà oltre i 2000 metri. I fiumi potrebbero vedere così aumentare la loro portata entro il weekend. Venerdì sono attese condizioni di tempo pertubato, "con cielo coperto con precipitazioni diffuse sul settore emiliano che potranno ancora assumere carattere nevoso anche in pianura sul piacentino parmense nelle ore mattutine per poi divenire piovose in giornata. Sulla Romagna ci saranno deboli piovaschi sparsi".

Le temperature massime subiranno un sensibile aumento sul settore orientale, comprese tra 2 gradi di Piacenza e i 13/14 gradi della Romagna. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con rinforzi sui rilievi, sulla costa e sul mare (che si presenterà mosso o molto mosso). Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il transito di un'onda depressionaria sulla nostra penisola manterrà condizioni di variabilità perturbata con precipitazioni più probabili nelle giornate di sabato e lunedì. Le temperature rimarranno pressochè stazionarie nei valori minimi e in lieve graduale aumento nei valori massimi".

Rischio valanghe

Intanto è stata emessa dal servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri, che opera in collaborazione col servizio meteo dell'Aeronautica, un'allerta gialla per valanghe sull'Appennino Romagnolo. Nel bollettino viene comunicata la presenza di "strati di neve asciutta su strati moderatamente consolidati. Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggioranza dei pendii ripidi. Le deboli nevicate registrate su tutto il crinale dell'Appennino Emiliano romagnolo non hanno mutato in maniera sostanziale la situazione del manto nevoso. Le cornici e gli accumuli, gia segnalati in conche e canaloni per la maggiore sui versanti sud occidentali, necessitano di particolare attenzione in caso di attraversamento di suddette zone, dove anche con moderato sovraccarico rimane possibile il distacco di valanghe".