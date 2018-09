Maltempo, una notte di passione a Forlì: danni in corso Mazzini, tangenziale in tilt

Decine gli interventi nella notte eseguiti dai Vigili del Fuoco a causa dell’impressionante nubifragio che si è abbattuto dalla prima serata di venerdì su gran parte del forlivese, e che ha colpito comunque in particolar modo la città. Tombini saltati, allagamenti, strade come fiumi, sottopassaggi impraticabili, alberi caduti e anche la tettoia di un distributore collassata.

Vecchiazzano e Tangenziale in tilt

La zona di Vecchiazzano, Villa Rovere è stata tra le più colpite dai venti con due grossi alberi caduti in via Sendi, in zona San Martino in Strada, e via Magellano. L’intervento più grosso di venerdì notte, dal punto di vista della viabilità, è stata sicuramente la Tangenziale che si è allagata in diversi punti. Durante il presidio e la messa in sicurezza dell’arteria, è stata coinvolta in un incidente anche un’auto dei Carabinieri, colpita dall’auto di una signora in transito che non è riuscita a frenare. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, piccoli danni ai veicoli. Sul posto anche la Polizia ed i Vigili del Fuoco.

Corso Mazzini

Le strade del centro storico sono diventate dei veri e propri fiumi in piena: in particolar modo in corso Mazzini l’acqua è riuscita a entrare anche sotto i portici e nella caserma dei Carabinieri (GUARDA IL VIDEO) provocando alcuni danni all’impianto elettrico, alla pavimentazione e alle parti basse dei muri. Diversi gli scantinati ed i negozi allagati in centro, non solo in corso Mazzini. Tra le strade più colpite anche la Ravegnana.

Distributore di Via Firenze

Per fortuna la copertura del distributore di via Firenze a Rovere, che è crollata su alcune auto che si erano fermate sotto la tettoia per ripararsi dalla furia di acqua e vento, non ha causato feriti ma solo danni. Ecco come si presenta la situazione sabato mattina (GUARDA IL VIDEO)