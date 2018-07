"Mi hanno rubato il telefono, controllate gli altri passeggeri", ma lo aveva perso lui

Ha chiamato i carabinieri, spiegando di trovarsi su un autobus e sostenendo che era stato appena derubato del cellulare. I militari della stazione di Forlì sono così giunti nel giro di pochi istanti e hanno fermato il mezzo del trasporto pubblico per avviare una perquisizione degli altri passeggeri, dal momento che il derubato aveva lanciato alcuni sospetti sui presenti. E' quanto capitato poco dopo le 20 di giovedì sera alla corsa del 132, la linea extraurbana per Santa Sofia. Il mezzo è stato fermato in viale Bidente e i passeggeri fatti scendere tutti per effettuare l'accertamento. L'autobus è stato tenuto fermo per almeno una mezzora per completare gli accertamenti che, tuttavia, hanno dato come esito che era il proprietario stesso ad aver perso il suo cellulare