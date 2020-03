"Mi muovo per lavoro", ma è in cassa integrazione: denuncia per falsa autocertificazione

Carabinieri di Cesena in campo per i controlli sul rispetto delle misure anti-contagio. Controllate più di 100 persone anche all'interno dei parchi della città, che ormai non sono più accessibili, neanche per i possessori di animali domestici.

Cinque minorenni sono stati pizzicati mentre giocavano a calcio al Parco di Sant'Egidio, e riaffidati ai genitori. A Linaro sono stati denunciati due ventenni che nonostante i divieti, erano impegnati in alcune vendite porta a porta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto sono iniziati i controlli anche sulle autocertificazioni, con una denuncia per falso. Un forlivese controllato a Cesena, ha dichiarato di circolare per motivi di lavoro. All'esito della verifica degli uomini dellìArma è risultato invece, che l'uomo si trovava in cassa integrazione, non avendo quindi alcun titolo per spostarsi da casa. Per lui è scattata la denuncia per la falsa autocertificazione.