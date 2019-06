Migliaia di persone in Piazza per la "Run to End Polio Now"

Migliaia di persone hanno partecipato in piazza Saffi alla seconda edizione della "Run to End Polio Now" e alle numerose iniziative collaterali della podistica della solidarietà, organizzata domenica 9 giugno dal Rotary Club Forlì e dal Rotary Club Forlì Tre Valli a sostegno del progetto internazionale "Polio Plus" per l'eradicazione della poliomielite nel mondo. Fin dalle prime ore del mattino numerose persone si sono recate in piazza Saffi dove poi ha preso il via la camminata ludico-motoria che ha visto fra i partecipanti anche Mohamed Sanna Ali, del basket in carrozzella, e altri atleti paralimpici. A fare da cornice alla manifestazione, in un'atmosfera di festa, sport e solidarietà, tante iniziative collaterali per adulti e bambini, le musiche di Roberta Cappelletti e di Radio Bruno, "pompieropoli", esercizi sportivi, sfilata di auto d'epoca, degustazione di prodotti.

Erano presenti decine di stand e centinaia di volontari all'opera, mentre Pier Giuseppe Bertaccini, in arte "Sgabanaza", ha presentato i vari momenti della manifestazione. Hanno portato il saluto il sindaco di Forlì, Davide Drei, e il presidente del Rotary Club Forlì, Claudio Cancellieri, e quello del Tre Valli, Stefano Biserni, che hanno illustrato i risultati raggiunti dalla campagna mondiale "End Polio Now" e dal progetto "Polio Plus". Erano presenti altre autorità rotariane, anche distrettuali, e rappresentanze di Rotary Club emiliano-romagnoli. La podistica è stata realizzata con la collaborazione di Rotaract e Interact, il patrocinio, fra gli altri, del Comune di Forlì e di altri Comuni del territorio, e con il contributo e il sostegno di sponsor, imprese, associazioni, organizzazioni del territorio. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto internazionale per le vaccinazioni contro la malattia.