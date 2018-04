Miglioramento sismico: previsti lavori al serbatoio pensile dell'acquedotto in corso Diaz

Via libera dell'amministrazione comunale all'intervento di miglioramento sismico e statico del serbatoio pensile dell'acquedotto comunale di corso Diaz, che verrà realizzato da Romagna Acque Società delle Fonti, entro la fine dell'anno. L'intervento comporterà anche la riqualificazione dell'area che comprende il serbatoio ed il giardino sottostante, fruibile alla cittadinanza. I ripetitori di telefonia mobile, presenti nel serbatoio, verranno rimossi e temporaneamente collocati in una struttura provvisoria all'interno del giardino sottostante il serbatoio pensile, al fine di garantire la copertura del servizio Umts di telefonia mobile nella zona in questione. Tale impianto provvisorio verrà mantenuto sino alla conclusione dei lavori di miglioramento sismico e statico del serbatoio pensile, al termine dei quali verrà ripristinata la situazione originaria.