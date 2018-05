"Migrazioni. Salute e sanità": previsto un convegno in Comune

Il Centro Studi per il Volontariato e la Solidarietà di Ausl Romagna e l'Associazione Salute e Solidarietà ,aderendo al ciclo di incontri sulla realtà delle Migrazioni nel nostro territorio, organizzati dall'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine ,insieme a Migrantes e Forlì Città aperta, promuovono il convegno " Migrazioni. Salute e sanità”, che si terrà venerdì 25 maggio nel Salone Comunale di Forlì, a partire dalle ore 15,15 . L’evento è accreditato ECM per tutti gli operatori in Sanità (n. 16405: registrarsi al WHR e iscriversi). Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it o telefonare al 3356372677.