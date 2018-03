Mina compie 78 anni: il fan accanito la festeggia appendendo uno striscione

La sua voce è un patrimonio dell'Italia. E, nonostante abbia scelto di ritirarsi dalle scena, senza però abbandonare il panorama musicale, continua a essere sempre presente nelle classifiche, protagonista di duetti o pubblicando nuovi album. Mina festeggia domenica 78 anni. Il suo timbro soave di voce ha conquistato in modo particolare un cittadino forlivese, che, come ha fatto già in passato, ha esposto uno striscione nella sua abitazione per celebrare il suo compleanno. "Auguri Mina...grazie" è ben visibile in corso Diaz, in corrispondenza dell'incrocio semaforico con via Della Rocca. Nella finestra il fan ha esposto anche la foto della "Tigre di Cremona", rendendo così omaggio a una personalità che ha segnato la storia della musica italiana.