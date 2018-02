Minacce e proiettili: tanta solidarietà per il presidente del Parco

Sono numerosi i messaggi di solidarietà al presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e Campigna Luca Santini, che ricevuto ha una lettera contenente minacce di morte e due proiettili d'arma da guerra. "Esprimo la mia solidarietà a Santini, oggetto di minacce indegne che, sono sicuro, non riusciranno a fermare l’opera di salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio portata avanti negli ultimi anni - afferma il parlamentare Marco Di Maio -. Conosco personalmente Luca e so che non si farà intimidire da un simile, vigliacco atto intimidatorio

Si associa alla solidarietà anche il deputato Bruno Molea: "Le minacce a Santini sono un atto vergognoso, frutto di un clima di violenza inaccettabile sul quale è bene meditare a fondo: la mia solidarietà al presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Io stesso sono rimasto molto colpito da quei proiettili e dalla brutalità di quanto scritto in quel messaggio, posso immaginare come possa sentirsi oggi il presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi: gli sono vicino e gli esprimo la mia solidarietà".

"La sua opera, volta alla tutela del nostro Parco e alla valorizzazione del meraviglioso patrimonio ambientale di cui disponiamo, oggi ha bisogno di tutto il nostro appoggio perché la paura non ci pieghi - prosegue il deputato Molea -. Non possiamo, nel contempo, non fermarci a riflettere su questo intollerabile clima di violenza e sulla caduta verticale del rispetto delle regole, derive che si stanno impadronendo dell’agire quotidiano e credo anche figlie di certe politiche che, ancora oggi, incitano al disprezzo delle persone, delle regole e dell’ambiente. La società, specie oggi, avrebbe bisogno di tutt’altro esempio".

"Il Parco rappresenta una eccellenza della nostra Romagna e sono certo che atti minatori così vigliacchi non ci fermeranno nel percorso di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio. Piena solidarietà a Luca", afferma l'esponente democratico e candidato alla Camera, Fabrizio Landi. Anche dal Wwf Forlì-Cesena, attraverso il presidente Alberto Conti, arriva "la più sincera ed incondizionata solidarietà nonchè la stima alla persona ed all'istituzione da lui presieduta, ed esprimiamo apprezzamento per il compito di tutela ambientale che stanno svolgendo. Nell'auspicio che il responsabile dell' atto criminoso sia al più presto assicurato alla giustizia".