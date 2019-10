Minaccia di morte una novantenne al culmine di una lite: ora è in carcere

Ha minacciato di morte una novantenne. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno arrestato mercoledì sera una 42enne residente nella città mercuriale, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Forlì. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'indagata avrebbe avuto con l'anziana un litigio per futili motivi al culmine della quale l'ha minacciata di morte. Dopo questo episodio era stato emesso un provvedimento di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi frequentati dall’anziana vittima, in conseguenza della denuncia sporta per le vessazioni ricevute. La 42enne si trova in carcere a disposizione della magistratura.