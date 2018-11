Minaccia l'autista e blocca il bus per un'ora: il tutto per evitare il controllo del biglietto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia a Pubblico Ufficiale e Interruzione di pubblico servizio, una nigeriana 46enne residente nel forlivese. La donna nel pomeriggio di giovedì, mentre si trovava a bordo di un autobus di linea, al fine di eludere il controllo del biglietto, ha minacciato l’autista dell’autobus, causando l’interruzione del servizio per circa un’ora.

