Minutillo (FdI): "Intitolare l'ex Gil ad Adriano Casadei, un criminale?". La replica: "Solo diffamazione"

Il caso dell'intitolazione dell'ex Gil, la casa dello sport di viale della Libertà ad Adriano Casadei, partigiano e membro della “Banda Corbari” ha tenuto banco in consiglio comunale, dopo che il coordinatore di Fratelli d'Italia a Forlì Francesco Minutillo era già intervenuto sul tema con una dichiarazione choc secondo cui Casadei (trucidato e poi appeso ad un lampione di piazza Saffi, ndr) era stato “legittimamente giustiziato secondo le leggi del tempo”.

A tirar fuori la questione in Consiglio comunale è il fratello Davide Minutillo, capogruppo dello stesso partito in Consiglio comunale. Minutillo ha ricordato che Adriano Casadei appartenne alla Banda Corbari “autrice di diversi crimini” nel periodo storico della Resistenza e della Repubblica Sociale Italiana. Per Minutillo la scelta alimenta “alimenta una divisione storica tra la popolazione forlivese”, dato che in quel periodo storico “alcune famiglie stettero di qua e alcune di là”.

Ha specificato Minutillo: “Ritengo inopportuno rievocare continuamente il periodo post bellico, che non furono certo anni felici, dove ci furono divisioni”. Ed ancora: “Intitolare un edificio di epoca del fascista, l'ex casa del Balilla a chi ha combattuto per la Resistenza è anche un'offesa anche per chi ha fatto la Resistenza, dal momento che gli si dedica un edificio costruito da colui contro cui si è battuto”. Ed ancora: “Non si poteva trovare uno sportivo di cui tutti andiamo orgogliosi, che unifichi la comunità?”. E ricorda: “Ci sono i documenti storici che dicono che la banda Corbari ha ucciso dei carabinieri, ha fatto dei furti a civili. Vogliamo continuare a parlare di chi ha ammazzato di meno? Vogliamo continuare a provocare degli scontri?”

Il consigliere di Leu Lodovico Zanetti ha invece “apprezzato l'intitolazione”, ma chiede “il perché della scelta della parola 'patriota' sulla targa”, ha domandato in un altro question time. Ha risposto l'assessore allo Sport Sara Samorì: “Minutillo opera una diffamazione di Adriano Casadei, medaglia d'oro al valore. Dovrebbe provare ritegno e imbarazzo nell'usare le parole lette nell'interpellanza, lo dico per i famigliari di Adriano Casadei. Minutillo si studi bene la vita di Casadei e di chi ha condiviso i suoi dolori”. Sulla parola 'patriota' nella targa Samorì ha spiegato che “il termine è maturato nel percorso delle ricerche su Adriano Casadei coinvolgendo la famiglia, gli storici e i compagni di lotta. Patriota è la sintesi del rapporto tra Risorgimento, Resistenza e Repubblica che Casadei non arrivò a vedere. Casadei fu anche atleta, fu un valente sportivo nella lotta e lancio del martello in cui primeggiò, per cui l'intitolazione della 'casa dello sport'”.