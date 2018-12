Minutillo (Fdi): "Sindaco emetta un'ordinanza per bloccare i distributori automatici di cannabis"

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’ottimo operato delle forze dell’ordine": lo scrive Francesco Minutillo, responsabile di Fratelli d'Italia di Forlì-Cesena all'indomani dei controlli nei punti vendita della cannabis legale. Minutillo aggiunge: "Fummo i primi quest’estate a sollevare perplessità sul canapa festival che era stato celebrato al parco urbano con la compiacenza dell’Amministrazione comunale che anche in consiglio comunale nulla ebbe da obiettare rispetto ad un evento vergognoso come quello. Ricordo che poi depositammo un dettagliato e documentato dossier in Procura ed al Prefetto, con il quale ci siamo anche incontrati ufficialmente, chiedendo il massimo dell’attenzione su un commercio che si muove sul filo dell’illegalità e che diffonde l’utilizzo di sostanze che noi diseducative ed immorali".

"Ora attendiamo la risposta anche del Sindaco Drei: emettere una ordinanza con la quale chiudere tutti i distributori automatici di cannabis cosiddetta light, distributori rispetto ai quali è stato evidenziato dagli inquirenti la fruizione anche da parte di minorenni. E soprattutto ci prendiamo l’impegno a che in città non vengano più celebrati eventi come quello di quest’estate", è la richiesta di Francesco Minutillo, Dirigente Nazionale Fratelli d’Italia Forlì-Cesena.