Mezzogiorno in punto: minuto di silenzio per le vittime del coronavirus

Mezzogiorno in punto. Tutti i Comuni del Forlivese hanno ammainato le bandiere a mezz’asta, con i sindaci che hanno osservato un minuto di silenzio davanti al municipio, indossando la fascia tricolore, in segno di lutto e di solidarietà. L’invito è stato rivolto dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, a tutti i primi cittadini d’Italia, per ricordare le vittime del coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa è stata lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo, il sindaco Gianfranco Gafforelli per ricordare tutti i morti del coronavirus, in segno di solidarietà per tutte le comunità.