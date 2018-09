Miss e Mister Fascino e Talento, una nutrita pattuglia di forlivesi

Una nutrita pattuglia di forlivesi partecipano al concorso Miss e Mister Fascino e Talento, uno dei tanti che riempie l'estate italiana, e che coniuga la bellezza con la simpatia e, in questo caso, il talento. Nel weekend nella provincia di Torino si tiene la finale nazionale di “Miss e Mister Fascino e Talento 2018”. Sono previsti circa 90 Finalisti nelle varie categorie e i relativi accompagnatori (circa 250 persone) provenienti dalle varie Regioni d’Italia.

Al concorso possono partecipare ragazze e ragazzi nelle 4 categorie previste (Miss, Mister, Junior e Miss Over30), di età compresa tra i 3/7 e 8/14 per la categoria Junior , 15/29 anni nella Categoria Miss e Mister e Miss Over 30. I partecipanti non sono stati selezionati solo per sfilare ma avranno l’opportunità di esibire un proprio talento artistico di qualsiasi genere esso sia. La serata quindi coniuga la bellezza con lo spettacolo.

çe persone di Forlì e dintorni che sono passate nelle 3 tappe e finale regionale in Romagna da marzo a luglio 2018 sono i seguenti per le categorie mister e miss: Francesca Monti, Girka Ledesma, Chiara Artusi, Manicone Enrico, Gualandi Filippo, Gualandi Giulio, Amorosa Loredana, Dall'Amore Mara, Sapio Maria, Versari Sheila, Martina Magri.