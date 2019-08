Tappa a Lido Adriano per Miss Mamma, sul podio anche due forlivesi: fascia "Gold" e "Gold Solare"

Sono ripartite le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Domenica il concorso ha fatto tappa a Lido Adriano, in Piazza Vivaldi. Sul podio sono salite anche due forlivesi. Si tratta di Elisa Ceretti, che si è aggiudicata la fascia di "Miss Mamma Gold", e Elena Tassinari, proclamata "Miss Mamma Italiana Gold Solare".

La prima, 48 anni, è tecnico delle architetture d’interni ed è mamma di Linda e Giulia di 14 e 16 anni; mentre la seconda, 51 anni, è una cuoca di Castrocaro Terme, mamma di Francesco e Michelangelo, di 27 e 18 anni. La tappa ravennate è stata vinta Micaele Turcanova, insegnante di 25enne di Lido Adriano, mamma di Sofia e Michele, di 6 e 3 anni. Occhi marroni e capelli castani, ha la passione per il ballo. La serata è stata presentata da Teti e da Barbara Semeraro, "Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016". Ospiti d’onore, le madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso, le cantanti Daniela Vallicelli e Dora Moroni e la modella Camilla Spinelli e il sindaco di Ravenna Michele De Pascale. L’evento è stato ripreso da un pool di tv private italiane, con la regia di Eugenio Angeli.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it. "Miss Mamma Italiana" sostiene "Arianne", Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.