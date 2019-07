Prof delle superiori vince la fascia di Miss Mamma Italiana "Gold Fashion"

C'è una forlivese tra le protagoniste della finale di "Miss Mamma Italiana Gold 2019", il concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, prodotto dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e giunto alla 26esima edizione. Si tratta di Gisella Danese, 52 anni, docente di scuola superiore, di Forlì, mamma di Clara di 26 anni, che si è aggiudicata la fascia "Gold Fashion". La finale si è svolta sabato al teatro comunale di Frassinelle, in provincia di Rovigo. Il concorso non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

40 le mamme finaliste, provenienti da tutta Italia, che hanno sfilato prima in abito elegante, poi in costume da bagno, tutte hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative o sportive, coinvolgendo il marito e/o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana Gold 2019” Sabrina Bruni, 46 anni, strumentista di sala operatoria, di Artena (Roma), sposata da 18 anni con Gabriele e mamma di Lorenzo ed Arianna, di 15 e 14 anni. Bruni e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana Gold 2020”, giunto quest’anno alla sua 17esima edizione. La manifestazione è stata presentata da Teti e da Elena Venere “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2018”. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it. Per ulteriori informazioni o per invio di foto gratuite formato jpg contattare il numero telefonico 0541 344300.