Al Natural Expo appuntamento con la bellezza: si elegge "Miss Mamma Natura"

Un grande evento, un appuntamento con la bellezza, l’eleganza, la simpatia, l’impegno e il carisma. Quello di cui le donne sono portatrici nel mondo.

Domenica alle 16, Natural Expo ospita una tappa del concorso nazionale "Miss Mamma Italiana" giunto alla sua 27esima edizione e che si rivolge a tutte le mamme d’età compresa tra i 25 ed i 45 anni, con una fascia "Gold" riservata anche alle mamme dai 46 ai 55 anni e una fascia “Evergreen” dai 56 anni in su. A Forlì, la selezione del concorso nazionale assegnerà anche un’ulteriore riconoscimento. Verrà eletta "Miss Mamma Natura" cui sarà assegnata la Fascia Natural Expo come premio alla mamma più ecologica e attenta alla natura.

Saranno 20 le concorrenti in gara per le due fasce e a fare da cornice ci saranno 15 madrine: sono le vincitrici di fascia nazionale degli anni precedenti e le prefinaliste che hanno già staccato il pass per le prossime finali nazionali. Si esibiranno in due sfilate. Una con gli abiti etnici dell’Atelier Denise Abbigliamento e l’altra con abiti e accessori eseguiti con materiali da riciclo (bottiglie di plastica e cartoni delle uova per esempio) dalla fantasia di Liana Berti Atelier di Rimini. Presentano la manifestazione il Patron di "Miss Mamma" Paolo Teti e Barbara Semeraro "Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016" nonché voce e volto ufficiali del concorso. Ospite d’onore la cantante forlivese Daniela Vallicelli.

Miss Mamma Natura

Il Concorso e la manifestazione organizzata da Romagna Fiere, non vogliono porre l’accento solo sulla bellezza esteriore, ma intendono valorizzare la figura femminile in tutti gli aspetti che la rendono unica: la personalità, la tenacia, l’impegno in famiglia, nel lavoro, nella società, l’attenzione a uno stile di vita sano, la responsabilità che le mamme sanno esprimere tutti i giorni verso il benessere dell’altro e nel rispetto del mondo in cui viviamo. "Miss Mamma Natura" è colei che attraverso la propria sensibilità, con piccole azioni quotidiane o grandi slanci ideali, ha cura dell’ambiente, del nostro pianeta e lo tutela con l’esempio trasmesso in famiglia e alle nuove generazioni. E’ una mamma attenta alla salute, a una corretta alimentazione, al senso civico, al decoro della città in cui vive. Una mamma che non spreca risorse ed è conscia dell’importanza del riciclo e del riuso, che ama scoprire ciò che la circonda e viaggia consapevolmente.

Passerella e prove di abilità

Come in tutte le tappe del concorso, le mamme oltre ad effettuare la classica passerella in abiti casual e da sera, dovranno cimentarsi in varie prove di abilità: cantare, ballare in compagnia dei propri figli, raccontare una storia, una favola o una barzelletta, illustrare una ricetta gastronomica, cimentarsi nella preparazione della pasta fatta a mano e in varie esibizioni creative o sportive, ma anche mettere in mostra ciò che fanno per prendersi cura della famiglia e dell’ambiente in cui vivono. Nell’edizione scorsa, circa 1.200 signore hanno partecipato alle 60 selezioni che si sono svolte in Lombardia; Veneto; Emilia Romagna; Repubblica di San Marino; Marche; Toscana; Abruzzo; Lazio; Campania; Puglia; Calabria; Sicilia e Sardegna.

L'impegno contro l'endometriosi

"Miss Mamma Italiana" sostiene Arianne Endometriosi, Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia complessa e spesso sottovalutata, (malattia cronica e spesso progressiva), che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Natural Expo èsostiene anch’essa questo impegno in quanto le cause della malattia possono essere legate a fattori ambientali ed inquinanti oltre che di origine genetica.

Si parla di endometriosi quando l'endometrio, il tessuto normalmente presente all'interno dell'utero si trova in altre sedi (ovaie, tube, peritoneo, vescica, uretre, intestino, vagina), formando "noduli", "tumori", "lesioni", "impianti" che possono causare dolore, sanguinamenti interni, infiammazioni croniche ed altri sintomi associati. La malattia è una delle più diffuse cause di infertilità (il 30% delle donne che soffre di questa malattia non riesce a concepire) e ha pesanti risvolti sulla vita familiare, sociale e lavorativa di chi ne soffre.

Per raccogliere fondi da destinare ad Arianne Endometriosi, nel 2013 è nata la "Nazionale di Calcio di Miss Mamma Italiana", composta dalle mamme vincitrici di fascia del concorso, dalla sua prima edizione ad oggi, il team è nato con l’intenzione di sostenere iniziative a scopo benefico in tutta Italia, con la dolcezza ed il sorriso delle mamme italiane. Il suo capitano è la forlivese Barbara Semeraro.