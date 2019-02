A Bertinoro sfilano le Miss, un duo riminese sul podio di "Principessa d'Europa"

Misano e Riccione sul podio della settima selezione regionale di Miss Principessa d'Europa, a fare da cornice il Bistrot Colonna di Bertinoro. Una location davvero suggestiva con la terrazza che ha concesso uno splendido panorama della Romagna.

Ventuno giovani ragazze dai 15 ai 23 anni hanno sfilato per contendersi l'ambita fascia di finalista regionale del concorso nazionale ideato nel 2014 dal patron Devis Paganelli. A convincere più di tutte l'attenta giuria è stata la misanese Elisa Longoni, 17 anni, sul podio anche Dania Marcaccioni, 16enne di Riccione e Claudia Acka, 18 anni di Vicenza.

Hanno sfiorato il podio ma hanno comunque conquistato la preziosa fascia la cesenate Alessandra Rumieri, 16 anni ed Eleonora Cracchiolo, 18 anni di Cesenatico, la fascia di finalista regionale è andata anche alla forlivese Aurora Amorosa. Fasce degli sponsor per la cesenate Sara Fagioli e la ravennate Maya Nannetti. Sold out il locale con tante mamme e papà in fibrillazione per le proprie figlie, molto agguerrite sulla passerella.

Una serata piacevole presentata dal vocalist Marco Benini e organizzata dal direttore nazionale del contest di bellezza, il cesenate Carmelo Tornatore, già dal 2008 "pigmalione" del settore con concorsi come "La più bella di Romagna" e "Lady Trotto". Anche quest'anno la finale di Miss Principessa d'Europa si svolgerà nella seconda settimana di settembre a Rimini. Ad aprile ci sarà l'evento speciale che si tiene tutti gli anni in Croazia, a Umago, dove le ragazze potranno vivere una quattro giorni di sfilate e foto shooting. Il prossimo appuntamento sarà il 3 marzo al Gasoline di Ravenna.