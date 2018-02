Missione in Guatemala per consolidare conoscenza e diffusione della riabilitazione su base comunitaria

Nuova missione di medici forlivesi in Guatemala: l’obiettivo è consolidare conoscenza e diffusione nel paese centroamericano della Riabilitazione su Base Comunitaria o Rbc, introdotta nel 2014 dal dottor Germano Pestelli. Il presupposto della Rbc è che “una comunità possa essere direttamente coinvolta nel processo di riabilitazione attraverso volontari adeguatamente formati e supervisionati”. Il 6 marzo prossimo, presso la clinica “San Lazaro de Betania” di Esquipulas, nel sud del Guatemala, inaugurata nel dicembre 2016, avrà inizio il progetto “Que te vaja bien”. Fortemente voluto dallo stesso Pestelli, già primario di Medicina Riabilitativa all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e fisiatra responsabile Simfer per la Rbc, nonché da Francesca Affatati e Mario Pastore, fisioterapisti rispettivamente di Orvieto e Roma, il progetto beneficia degli ampi spazi per la riabilitazione ricavati all’interno del poliambulatorio sorto nel perimetro della “Ciudad de la Felicidad”, il villaggio per bambini di strada fondato nel 2005 dal missionario forlivese Andrea Francia e condotto in collaborazione con la congregazione di suore di Marta y Maria.

“Que te vaja bien” nasce dall’effettiva necessità, nel municipio di Esquipulas, di un intervento riabilitativo a basso costo oggi pressoché assente. Grazie alla disponibilità della clinica “San Lazaro de Betania” e all’impegno dello stesso Pestelli, un anno fa é stato possibile effettuare in loco un corso di riabilitazione comunitaria per caregiver, creare un posto di lavoro per una fisioterapista locale, stringere accordi con l'università per inviare in clinica studenti tirocinanti e infine iniziare un lavoro di prevenzione e cura nelle aree più povere. “Per il momento - dichiara Pestelli - si è deciso di sviluppare il progetto della Clinica San Lazaro di Betania per i poveri e a basso costo, concentrandosi sull'insegnamento all'Università di Fisioterapia di Zacapa, per poi inviare i neo laureati a fare un'esperienza post laurea di formazione, rispondendo in questo modo all'emergenza riabilitativa nella regione di Chichimula. Abbiamo ritenuto di assicurare sei mesi nei quali fisioterapisti volontari si alterneranno”. Il primo gruppo formato da tre fisioterapisti partirà per il Guatemala il 6 marzo, con rientro in Italia il 23 aprile. Seguirà un secondo gruppo che resterà sul posto per altri due mesi e così facendo fino a ottobre. Durante l’esecuzione del progetto “Que te vaja bien”, i fisioterapisti saranno ospiti della casa per volontari allestita all’interno del villaggio per bambini di strada. Se la Ciudad de la Felicidad, la clínica San Lázaro di Betania e il progetto dell'ospedale pediatrico oncologico sono sorti per volontà di Francia, il reparto di riabilitazione è una precisa intuizione del dottor Pestelli, strenuo sostenitore della fruizione della riabilitazione comunitaria da parte di tutti in tutto il mondo.

I requisiti per chiedere di partecipare al progetto sono il possesso della laurea in fisioterapia e la conoscenza della lingua spagnola/inglese scientifico. La Riabilitazione su Base Comunitaria, o Rbc, è ormai di casa anche nel forlivese, sia presso i locali dell’Associazione Ricci Matteucci di Santa Maria Nuova Spallicci, che nella stessa Forlì, all’interno del progetto denominato Attivinrete, avviato a gennaio 2014 da un gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da Cooperativa Sociale e Associazione Paolo Babini, Ausl Romagna, Comune di Forlì e Parrocchia di San Paolo, per realizzare interventi pilota nel quartiere Musicisti e Grandi Italiani. Posto che la riabilitazione comunitaria non è un metodo di trattamento o un protocollo, ma “una strategia che cerca di dare una soluzione ai problemi del disabile, avvalendosi della catena solidale che una comunità attua per migliorare la qualità di vita delle persone più deboli”, il dottor Pestelli auspica una diffusione sempre più capillare della Rbc. “Le problematiche delle persone in disagio sociale stanno aumentando e occorre dargli risposte pratiche per risolvere situazioni spesso drammatiche”.