"Missione Tata 2", corsi conclusi a Santa Sofia: disponibile l'albo delle baby sitter

Si è concluso la scorsa settimana il corso di formazione "Missione Tata 2", organizzato dal Centro per le Famiglie e Informagiovani di Santa Sofia e Galeata per Asp San Vincenzo de' Paoli. "Siamo molto felici del risultato - esordisce l'assessore alle politiche sociali del Comune di Santa Sofia Ilaria Marianini -. Hanno partecipato al corso 55 baby sitter residenti nei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Premilcuore e Civitella di Romagna, alcune seguendo le lezioni on line, altre direttamente all'interno del Teatro Mentore di Santa Sofia. Queste tate sono ora a disposizione delle famiglie, che potranno contare su persone preparate".

Durante il corso, insieme ad esperti del settore, si sono toccati alcuni temi importanti tra cui l'aiuto compiti, il mangiare sano, cosa leggere con i bambini, come comportarsi con loro, quali attenzioni dargli e non per ultimo il tema sanitario. "Abbiamo ritenuto fondamentale informare su un tema così delicato perché le famiglie possano accogliere con un po' più di tranquillità la tata che starà accanto ai propri figli", ricorda Maddalena Fabbri per la Cooperativa Fare del Bene, gestore del Centro per le Famiglie e Informagiovani.



A partire da questa settimana, le famiglie interessate potranno richiedere l'albo baby sitter in base alle proprie esigenze e contattare direttamente le tate disponibili. "Il Governo ha messo a disposizione il bonus baby sitter attraverso il quale è possibile ottenere fino a 1200 euro che elargisce direttamente Inps alla baby sitter - ricorda Marianini -. È obbligatorio iscriversi al sito Inps al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”". Per consultare l'albo delle baby sitter è necessario contattare il Centro per le famiglie via email "centrofamigliesanta@libero.it" o al 3485194348.