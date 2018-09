Fisioterapista in missione umanitaria in Perù, la testimonianza: "E’ stata una lezione di vita, spero di rivivere presto quell’esperienza"

“E’ stata una lezione di vita, spero di rivivere presto quell’esperienza”. Cosetta Marina Matassoni, fisioterapista di Forlimpopoli attualmente in servizio all’Asl Romagna, è appena rientrata da due settimane trascorse in Perù nell’ambito della spedizione umanitaria capitanata dal dottor Germano Pestelli, volta a formare operatori alla riabilitazione comunitaria (RBC). Questa volta, teatro di operazioni dell’ex direttore di Medicina Riabilitativa all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e della terapista forlimpopolese, è stato il villaggio di Encanada, distretto di Cajamarca, a 3100 metri di altezza.

In questa località situata a nord-ovest, in una delle zone più povere del paese andino, da qualche anno opera la missionaria laica trentina Daniela Salvaterra, che ha istituito una casa intitolata a santa Madre Teresa di Calcutta per l’accoglienza di disabili, prevalentemente minori. L’anello di congiunzione tra i volontari forlivesi e Daniela, è don Antonio Dotti, giovane parroco della parrocchia di San Pietro in Vincoli a Limidi di Soliera, in provincia di Modena. Il sacerdote, in appoggio a Germano e Cosetta ha inviato due suoi collaboratori, Federica e Patrizia. “Non avevo mai operato in Perù – confessa Cosetta – e il mio primo approccio è stato positivo, con i balli e i canti dei ragazzi ospitati da Daniela”. La forlimpopolese si commuove per il calore dell’accoglienza, ma le basta poco per accorgersi della gravità delle disabilità presenti: si tratta di problematiche motorie, intellettive e psichiche, ma anche di turbe comportamentali dovute molto spesso a violenze familiari.

“Trasmettere la riabilitazione comunitaria ad operatrici povere, specie se si tratta di mamme, mi coinvolge molto – annota Cosetta - perché c'è grande partecipazione e le madri si portano dietro i figli, mettendosi in gioco in prima persona e provando a muoverli e a posizionarli dopo aver ascoltato le nostre istruzioni”. Trascorrono pochi giorni dall’arrivo di Cosetta e Germano ad Encanada e il passaparola fra i nativi delle Ande peruviane porta all’esterno dell’ambulatorio decine di giovani madri: alcune vengono da molto lontano, con il loro piccolo avvolto in una tela sulle spalle. “Lavoriamo senza tregua – continua la forlimpopolese – mattina, pomeriggio e anche la domenica. Quanti bambini abbiamo incontrato, un’infinità”. Il gruppo umanitario si sposta anche nei villaggi vicini: “Entrati in una casa di fango, incontriamo Marco: il ragazzo è tetraplegico dalla nascita e giace su di un cuscino enorme in un angolo dell'abitazione”.

La scena che appare agli occhi di Cosetta è sconvolgente: umidità da paura, scarsità di luce e piccoli conigli che vivono all'interno in promiscuità con gli abitanti. Come capitava anche nell’Italia del primo dopoguerra, c'è vergogna a mostrare il figlio disabile: “Con grande pazienza riusciamo a convincere i genitori a portarlo fuori su un tappeto: li inizio la fisioterapia circondato dai suoi fratelli. Marco sembra a suo agio e gli scatta un sorriso. Prima di andarcene gli lasciamo una carrozzina: ora potrà vedere il mondo da seduto”. Per Cosetta e gli altri fisioterapisti emiliano-romagnoli, è stata un’esperienza impagabile: la volontaria non riesce a contabilizzare quanto gli è stato donato, quanti grazie, quante benedizioni… gli abbracci e il calore dei ragazzi. “Sono grata al dottor Pestelli per aver potuto condividere questa lezione di vita: spero di avere altre opportunità”.