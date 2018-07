Misure anti-siccità, possibile sospensione dei prelievi d'acqua dai fiumi: ecco quali

Diramato il preavviso di sospensione dei prelievi di acqua in alcuni tratti fluviali del territorio forlivese. "Relativamente alle acque superficiali, si è per ora verificata una situazione di iniziale crisi nei torrenti afferenti il territorio regionale, in attesa di controlli diretti da parte dei tecnici di Arpae che saranno effettuati nei prossimi giorni - viene spiegato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (Sac) di Ravenna . "Qualora non muti il contesto meteo-climatico relativo alle precipitazioni - viene aggiunto - dal 23 luglio il responsabile della Sac potrebbe autorizzare la sospensione dei prelievi". Il provvedimento riguarderebbe nel forlivese il torrente Marzeno e affluenti, il fiume Montone e affluenti, dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena fino all’altezza del ponte di Ragone sulla S.P n. 5; e il torrente Bevano e affluenti dalla sorgente fino all’immissione delle acque del Canale Emiliano Romagnolo".