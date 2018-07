Centro storico, con l'autunno partono le sperimentazioni: sosta gratis e nuova linea bus

Importanti novità per il centro storico di Forlì a partire dal primo settembre. La giunta comunale ha dato il via libera ad una fase sperimentale che prevede la sosta gratuita in tutte le aree a pagamento, nel centro storico e non, contraddistinte dalle strisce blu. Le azioni prevedono sosta gratuita dal lunedì al venerdì, a partire dalle 18, su tutte le aree a pagamento (anche nelle aree a lungasosta verrà modificato l'orario della tariffazione dalle 8 alle 18) e il sabato a partire dalle 15 (anche in questo caso, nelle aree a lungasosta verrà modificato l'orario della tariffazione dalle 8 alle 15).

I provvedimenti, che rientrano nel progetto di rilancio del centro storico il cui punto di riferimento è rappresentato dal documento approvato dal Consiglio Comunale nell'ottobre 2017, resteranno in vigore fino al 31 gennaio 2019, per verificare il reale andamento della sosta e permettere, nell’ambito della programmazione dei budget per il 2019, una valutazione degli esiti e la messa a sistema strutturale della sosta gratuita. “Le azioni decise - dichiarano il sindaco di Forlì Davide Drei, il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Lubiano Montaguti e l'assessore con delega ai Progetti del Centro Storico Marco Ravaioli - vanno in continuità con i provvedimenti a favore del centro storico deliberati la scorsa settimana, relativi agli sgravi fiscali per le imprese commerciali e artigiane e alla valorizzazione di Corso della Repubblica e Corso Mazzini, e sono il frutto del tavolo di lavoro condiviso in questi anni con le associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Nei prossimi giorni il tavolo verrà riconvocato per una analisi di dettaglio delle azioni fin qui adottate e per la predisposizione di nuove attività collegate, con l'obiettivo comune di accrescere ulteriormente l'attrattività del centro storico, attraverso la promozione dei suoi percorsi e dei suoi assi portanti".

Ripristino del transito della linea 4 in centro storico

Sempre nell'ambito della valorizzazione del centro storico e per favorirne l'accessibilità, la Giunta ha deciso di potenziare i collegamenti del trasporto pubblico. Dal 17 settembre prossimo, in coincidenza con l'inizio del nuovo anno scolastico e con l'entrata in vigore del servizio invernale, la Linea 4 Cava - Ronco torna in centro storico e in Piazza Saffi, con le seguenti deviazioni di percorso: dalla Cava, percorso invariato fino a Viale Vittorio Veneto, deviazione in Corso Mazzini - Piazza Saffi - Via G. Regnoli - Via Oriani - Viale della Libertà, per riprendere il suo attuale percorso dalla Stazione Ferroviaria fino al capolinea del Ronco; dal Ronco, percorso invariato fino alla Stazione Ferroviaria, deviazione in Viale della Libertà - Corso della Repubblica - Piazza Saffi - Corso Mazzini, per riprendere il suo attuale percorso da Viale Vittorio Veneto fino al capolinea della Cava.

La Linea, pertanto, non percorrerà più la tratta Piazzale del Lavoro – Vespucci - Colombo - Stazione Ferroviaria (che resta comunque servita dalle Linee 1A, 2 e 3). In questo modo, si ripristinano i collegamenti diretti da e per Piazza Saffi per le zone residenziali servite dalla Linea, mantenendo, nel contempo, anche collegamenti diretti con la Stazione Ferroviaria. Il nuovo percorso assunto dalla Linea 4 andrà, di fatto, a rinforzare i collegamenti tra la Stazione e il nodo di interscambio Libertà Scuole con Corso Repubblica/Piazza Saffi, con corse ogni 12 minuti effettuate in parte anche con mezzi più capienti dell’attuale Linea 1A. La Linea sarà interamente effettuata con autobus nuovi, da 12 e da 8 metri, alimentati a metano e a basso tasso di inquinamento, con una graduale sostituzione nel tempo con la totalità di mezzi di dimensioni più ridotte.