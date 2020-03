Coronavirus, l'annuncio di Conte: "4,3 miliardi ai Comuni. Fondi per chi non può fare la spesa"

Un provvedimento a zero burocrazia, per consentire alle famiglie più povere di avere a disposizione risorse per fare la spesa. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa, che ha firmato un Dpcm che dispone 4.3 miliardi come fondo di solidarietà comunale. "Lo Stato c'è - ha esordito Conte -. Siamo consapevoli che ci sono tante persone che soffrono, anche dal punto di vista psicologico questa situazione. Non eravamo abituati a stare a casa e limitare gli spostamenti. Col ministro Roberto gualtieri abbiamo lavorato intensamente per individuare un provvedimento che coinvolga i sindaci, prime sentinelle delle comunità locali".

"Con un'ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo 400 milioni che destiniamo ai Comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa", ha aggiunto il premier, aggiungendo che "nasceranno buoni spesa per l'erogazione di generi alimentari. Nessuno sarà lasciato solo o abbandonato a se stesso. Siamo tutti sulla stessa barca. Dobbiamo aiutare chi è maggiore in difficoltà". Il presidente del Consiglio ha inoltre aggiunge che il governo p al lavoro "per azzerare la burocrazia. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della Cassa integrazione di accedervi subito, entro il 15 aprile, e se possibile anche prima".