Istituto Ruffilli, giovedì il caso in Provincia. E gli studenti si mobilitano con un corteo

Gli studenti del Liceo Artistico scendono in piazza per manifestare contro l'ipotesi di accorpamento con l’Istituto Professionale Ruffilli. Giovedì mattina gli studenti si daranno appuntamento in Piazza Saffi intorno alle 8.15, mentre alle 8.30 partirà il corteo in direzione della Provincia. E' prevista una grande adesione: si parla infatti di circa 300 studenti. Già martedì hanno manifestato il "profondo dissenso" all'ipotesi i rappresentanti alunni del Consiglio di Istituto del Liceo Artistico e Musicale Statale di Forlì attraverso lettera inviata al presidente della Provincia Gabriele Fratto e al dirigente scolastico Giuseppe Pedrielli. Giovedì la Provincia si esprimerà sulla questione dopo la commissione consultiva.

Le adesioni

Ha annunciato l'adesione anche "Mille Papaveri Rossi con Potere al Popolo. "Ancora una volta la "buona scuola" colpisce quello che dovrebbe essere un luogo di formazione e di lavoro, di vita, insomma - afferma la coordinatrice Anna Strippoli -. In perfetta prosecuzione con quella forma di decentramento realizzata scegliendo la formula dell’autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle scuole (perché da tempo il “sistema formativo” andava caratterizzandosi da una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio), la “buona scuola” ha proseguito utilizzando schemi di marketing aziendali sulla pelle di studenti e di chi vi lavora. Ci sono stati tagli sul personale, aumenti delle ore di lavoro, ma non dello stipendio; è stato precarizzando il sistema, eliminando la libertà di insegnamento e di espressione".

"Non esistono più, da tempo ormai, presidi, ma dirigenti o reggenti (quando manca la figura stabile), non più docenti, ma operai della conoscenza (solo quella ammessa), non più studenti, ma pezzi da plasmare, un’amministrazione che deve lavorare per più tipi di scuole (composta dallo stesso numero di personale) e con più mansioni - continua Strippoli -. La burocrazia è arrivata a dei livelli insostenibili (e questo ha un costo economico, non solo morale, psicologico e culturale). Si è voluto colpire al cuore di una delle istituzioni fondamentali per l’esistenza, con la scusa dei tagli nei bilanci. In perfetta sintonia con questa situazione che si trascina da tempo, per effettuare nuovi tagli, USP pensa di creare l’ennesimo I. S. I. S., che non è una sigla terroristica (sta per Istituto Statale di Istruzione Secondaria), ma l’accorpamento, in questo caso, del Liceo artistico e musicale con due istituti tecnici, uno dei quali il Ruffilli, due scuole diverse, con esigenze diverse, dove è necessaria un’amministrazione divisa, dove è necessario un lavoro diverso".