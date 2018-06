Farmacie di turno e modalità d'orario: l'Ordine chiarisce i dubbi dei cittadini

"A Forlì le farmacie sono di turno con una modalità di 48 ore di turno continuativo". Il presidente dell'Ordine Farmacisti di Forlì-Cesena, Alessandro Malossi, interviene per chiarire "i giusti dubbi dei clienti delle nostre farmacie". "Nei giorni festivi, oltre alla farmacia che turna 48 ore, resta aperta un'altra farmacia in appoggio con orario continuato dalle ore 8,30 alle ore 20,30 - spiega Malossi -. Il turno notturno dalle 22 alle 8,30 viene espletato a battenti chiusi con “diritto di chiamata notturna” che la nuova tariffa dei medicinali, entrata in vigore alla fine del 2017, definisce di 7,50 euro. Si precisa che questo diritto di chiamata è richiesto al cittadino che si presenta in farmacia dopo le ore 22.00. Se il paziente è provvisto di ricetta rimborsabile proveniente dalla guardia medica o dal pronto soccorso, il paziente non paga perché il diritto è addizionato all’onorario nella ricetta stessa2.