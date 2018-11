Trasporto pubblico: modifiche alla linea bus Ravenna-Forlì dopo il crollo della Ravegnana

In seguito alla chiusura della via Ravegnana, dovuta al crollo della chiusa di San Bartolo, le deviazioni della linea bus 156 che collega Forlì e Ravenna hanno comportato un aumento dei tempi di percorrenza. Per evitare ritardi al mattino per lavoratori e studenti e per evitare il rientro a casa in ritardo, Start Romagna ha deciso di anticipare gli orari delle corse della linea 156.

Deviazioni di percorso

Da Ravenna per Forlì: raggiunta l’intersezione tra Via Ravegnana e Via Cella percorre: Via Cella – Madonna dell’Albero – S. Bartolo – S. Stefano – Carraie – Via del Sale – Via Castello – Via Giotto – Via Senna – Via Budria – Via Ravegnana (Coccolia), poi percorso ordinario.

Da Forlì per Ravenna: raggiunta l’intersezione tra Via Ravegnana (Coccolia) e Via Budria percorre: Via Budria – Via Senna – Via Giotto – Via Castello – Via del Sale – Via Cella – Carraie – S. Stefano – S. Bartolo – Madonna dell’Albero – Via Cella – Via Ravegnana, poi percorso ordinario.

Fermate temporaneamente soppresse

2574-2576-2580-2582-2584-2586 in Via Ravegnana direzione Ravenna.

2587-2585-2583-2581-2577-2575 in Via Ravegnana direzione Forlì.

Percorso S. Marco - Villanova di Ravenna – Borgo Montone

Deviazione svolta dalla Linea 156 (corse in partenza da Ravenna alle ore 6:48 - 13:20 - 14:25 e da Forlì alle ore 13:20 - 14:30), e dalla Linea 159 (corsa con transito da Ghibullo ore 7:01).

Da Ravenna per Forlì: Ravenna Piazza Caduti – Viale Randi – Via Einstein – Via Fiume Montone Abbandonato – Via Argine Sinistro Montone – Via Viazza di Sotto – Via Villanova – Villanova di Ravenna – Via Godo – Via Santuzza – Via Ravegnana – Longana – Ghibullo, poi percorso ordinario.

Da Forlì per Ravenna: raggiunta l’intersezione tra Via Ravegnana e Via Santuzza percorre: Via Santuzza – Via Godo – Via Villanova – Villanova di Ravenna – Via Viazza di Sotto – Via Argine Sinistro Montone – Via Fiume Montone Abbandonato – Via Einstein – Viale Randi, poi percorso ordinario.

Durante la deviazione vengono soppresse temporaneamente tutte le fermate in Via Ravegnana (da bv. Via Santuzza) fino a Viale Randi-Cassino in direzione Ravenna, e tutte le fermate da Via Pascoli fino a Via Ravegnana (bv. Via Santuzza) in direzione Forlì.

Ravenna-Ghibullo: servizio alternativo

Da venerdì 26 ottobre fino al termine dei lavori viene attivato un servizio di trasporto alternativo per i cittadini di Longana e Ghibullo attivo solo nei giorni feriali.