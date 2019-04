Una donna meravigliosa: nonna Teresina festeggia i 107 anni

Nonna Teresina taglia il traguardo dei 107 anni! Nata a Modigliana il 31 marzo 1912, Visani Teresa ha compiuto nel suo paese che non ha mai lasciato, la bella età di 107 primavere. Oggi è la più anziana di Modigliana (e certamente fra i più anziani della Romagna) ma resta ancora imbattuto il record modiglianese di Turchi Agostino, che ha raggiunto i 109 anni. Del resto Modigliana è un luogo caratterizzato da un alto numero di ultra novantenni, a dimostrazione di una alta qualità della vita e dell'ambiente. Nonna Teresina è il testimone, ancora vivente, di un periodo storico importante, complesso ed anche drammatico : ha visto uno straordinario progresso, mai visto prima e che forse mai si vedrà in futuro; ha vissuto due guerre mondiali, ha visto arrivare nel suo paese la luce elettrica ed un terremoto spaccare la Roccaccia.

Della I guerra mondiale ama raccontare di quando suo padre, di ritorno dalla prigionia, incontrò lei e il fratellino nella piazzetta sotto casa : non si riconobbero. Del secondo conflitto narra di quando, incinta e tenendo per mano il primogenito di cinque anni, andò dall'ufficiale tedesco a chiedere la liberazione del marito, fatto prigioniero in un rastrellamento “non mi ascoltò, ma Guerrino aveva già fatto da solo riuscendo a scappare”.

Non ha ricette di lunga vita nonna Teresa, ma lei pensa che abbia contribuito una vita sempre attiva, lontana da vizi ed eccessi e tanto amore dato e ricevuto.