Modigliana, al via la riorganizzazione dell'ufficio tecnico comunale: all'urbanistica va l'ingegner Valeria Liverani

Nella seduta del Consiglio Comunale di Modigliana di giovedì sono state confermate la aliquote Imu la cui scadenza è il prossimo 16 giugno. È stata adottata la delibera per cui fino al 30 settembre non verranno applicate le penali per le persone o le imprese che in consequenza dei provvedimenti Covid-19 hanno subito chiusure o danni economici. Il sindaco Jader Dardi informa inoltre che da lunedì sono previsti "importanti cambiamenti" all'interno della struttura comunale: l'architetto Francesco Zucchini, responsabile dell'urbanistica, infatti prenderà servizio a Meldola e al suo posto è stata nominata l'ingegnere Valeria Liverani che verrà trasferita dall'Ufficio tecnico ed assumerà la responsabilità dell'urbanistica anche per i comuni del sub ambito Acquacheta dell'Unione dei Comuni.

"Nuovi incarichi e cambio di responsabilità già anticipati anche nel corso di un recente incontro coi rappresentanti degli studi tecnici di Modigliana - prosegue Dardi -. Abbiamo voluto evitare ritardi nel passaggio di consegne e valorizzare professionalità presenti all'interno della struttura dell'Amministrazione comunale evitando così ritardi nell'esame delle pratiche edilizie. Si apre un processo di riorganizzazione per l'ufficio tecnico del Comune, che potrà attingere alla graduatoria per il concorso di geometra aperto attualmente presso il comune di Forlì".

Conclude il primo cittadino: "Avremo di fronte una fase molto complessa per la gestione delle tante attività collegate all'avvio dei lavori pubblici del nostro comune, oltre all'avvio del cantiere della nuova scuola materna, il cantiere per la ristrutturazione della palestra delle scuole elementari, l'intervento di manutenzione sulla copertura dell'edificio della Protezione civile ed altri cantieri di prossima realizzazione. Cercheremo di evitare ritardi possibili in una fase di riorganizzazione così complessa, ma sono certo che potremo contare sull'impegno e sulla professionalità di tutta la struttura della amministrazione comunale".