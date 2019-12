Modigliana, conclusi i lavori di asfaltatura e manutenzione della viabilità

Terminano venerdì sera, i lavori di sistemazione del ponte di via Don Giovanni Verità, che verrà riaperto al traffico riducendo così il disagio per cittadini e residenti che, nel periodo dei lavori, hanno dovuto percorrere la viabilità alternativa che era stata predisposta. L'esecuzione dei lavori ha anticipato di diverse settimane i termini previsti inizialmente in 90 giorni lavorativi. Una gestione dei lavori ben coordinata dall’Ufficio Tecnico Comunale e il ritmo intenso dei lavori da parte della impresa P.P.G. di Santa Sofia che ha lavorato anche nei giorni di forte pioggia, hanno permesso di recuperare nei tempi di esecuzione".

"La viabilità su via Don Giovanni Verità è stata chiusa il 7 novembre e in meno di 50 giorni, è stato possibile riaprirla al traffico veicolare, un risultato molto positivo che ha messo in evidenza la buona organizzazione del cantiere ed il positivo coordinamento della Direzione Lavori, affidata all’Ufficio Tecnico - sottolinea il sindaco, Jader Dardi -. Nello stesso periodo, occorre sottolinearlo, si sono completati i lavori di asfaltatura nella zona di via Togliatti, area ex Cofra ed è stato completato il lavoro di messa in sicurezza e riasfaltatura di via Puntaroli Alta".