Modigliana e Marradi vogliono anticipare i tempi: "Autorizzare gli spostamenti tra i due comuni"

E' un lunedì speciale anche per Modigliana. Dopo due mesi di inattività, sono riaperte molte attività economiche costrette alla chiusura a seguito dei provvedimenti anti Covid. "Siamo consapevoli che ora si deve ripartire col lavoro e come amministrazione comunale ci siamo impegnati, adottando provvedimenti nelle disponibilità del comune, per favorire l'attività delle imprese che debbono operare nel rispetto delle nuove disposizioni a tutela della salute dei cittadini", esordisce il sindaco Jader Dardi.

Il Comune ha provveduto a cancellare la Tosap, la tassa di occupazione al suolo pubblico, per tutto il 2020. A tutte le attività commerciali che ne faranno richiesta per ampliare i propri spazi per l'installazione di tavoli, sedie o altri arredi è stata disposta la concessione gratuita del suolo pubblico, riducendone i tempi per le autorizzazioni ("le domande saranno evase in pochi giorni", specifica Dardi). Per quanto riguarda parrucchieri ed estetiste è stata disposta l'estensione degli orari, senza obbligo di chiusura infrasettimanale nè di chiusure festive. Si è inoltre provveduto alla riorganizzazione delle aree mercatali per consentire la riapertura di tutti gli esercenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Stiamo lavorando all'interno dell'Unione dei Comuni per favorire la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese del territorio, privilegiando l'offerta economicamente pià vantaggiosa e la suddivisione in lotti in conformità alla normativa vigente", prosegue il sindaco. In merito agli spostamenti, Dardi, insieme al sndaco di Marradi, ha firmato la richiesta alle rispettive Prefetture "per autorizzare gli spostamenti fra i nostri due comuni. Analoga lettera mi risulta essere stata firmata anche con Tredozio. Cerchiamo di anticipare i tempi rispetto alla data del 3 giugno".