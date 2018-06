Modigliana, encomio all'Arma. Il sindaco: "Svolto un ottimo lavoro"

Martedì al comando della Legione Carabinieri dell'Emilia Romagna è stata consegnata al Luogotenente Albonetti Alessandro, una menzione di "Apprezzamento per il lavoro di controllo, vigilanza ed operatività, attivati nella propria area di pertinenza". L'amministrazione Comunale di Modigliana si associa a questo apprezzamento e rileva, con l'encomio rivolto alla stazione dei Carabinieri, spiega il sindaco Valerio Roccalbegni, "il riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto, per la sensibilità dimostrata nell'affrontare le varie problematiche e per la disponibilità alla collaborazione e all'appoggio richiesto. Il buon operare in sinergia permette di garantire al territorio tranquillità. Ancora un Grazie al LuogoTenente Albonetti ed ai suoi commilitoni. Buon Lavoro, saremo sempre al vostro fianco".