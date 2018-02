Modigliana, fissato il programma dei lavori pubblici: oltre un milione per la scuola d'infanzia

Oltre un milione, precisamente 1.224.700 euro, finalizzato alla costruzione di una nuova scuola per l'infanzia a Modigliana. Lo ha comunicato il sindaco Valerio Roccalbegni in occasione dell'ultimo consiglio comunale. "Attualmente tale scuola è ospitata in un edificio ottocentesco che, pur essendo una struttura di notevole pregio, oggi non risponde alle attuali necessità didattico-pedagogiche, né di risparmio energetico e di efficientamento economico - viene specificato -. Prova ne è il fatto che, nonostante il numero degli alunni sia rimasto invariato con il passare degli anni, vi è la necessità di dislocare una sezione di scuola materna presso l'edificio dell'Asilo Nido in piazzale Aldo Moro, con il conseguente aggravio di costi oltre che di disagio. Il nuovo progetto prevede la costruzione della nuova scuola, nell'area scolastica dove già si trovano le Scuole Primaria e Secondaria".

"Tale accorpamento avvantaggerà le famiglie con più figli e renderà più immediato ed agevole il raggiungimento da parte degli alunni del centro di raccolta in caso di calamità, individuato nel Campo Sportivo Comunale. Inoltre l'intera area sarà soggetta a un riordino urbano con una nuova viabilità finalizzata a risolvere le difficoltà attuali. A fronte di un investimento a costo zero per il Comune, si prevede un risparmio nei costi di gestione del servizio di circa 40/50mila euro annui. All'interno di una visione di insieme più ampia sul piano urbanistico del paese, dopo la costruzione di questo nuovo edificio scolastico, si aprirà la possibilità di progettare future soluzioni destinate al riutilizzo dei nuovi spazi che si renderanno disponibili. Attualmente è di prossima pubblicazione il concorso di idee per la progettazione della nuova scuola che si vuole avveneristica e auto-sostenibile".

Inoltre, ricorda Maria Cristina Rossi, "l'assessorato ai Lavori Pubblici ha in programma per l'anno 2018 i seguenti lavori: realizzazione nuova biblioteca nei locali dell'ex ufficio postale in piazza Matteotti; nuova progettazione della Pinacoteca Civica Comunale “Silvestro Lega”, con ampliamento degli spazi espositivi; nuova sala prove musicali nei locali dell'ex macello comunale per circa 80mial euro finanziati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì; ulteriori manutenzioni stradali e asfalti PAO 2018 per 120mila euro, ottenuti attraverso il Fondo Regionale per la Montagna; completamento dei lavori di messa in sicurezza ponte di Via Don Giovanni Verità per circa 50mila euro; completamento viabilità di piazza Cesare Battisti e attraversamenti pedonali; manutenzione straordinaria parapetto di via G.Puntaroli e attraversamenti pedonali; manutenzione straordinaria manto erboso campo sportivo; integrazione video-sorveglianza; manutenzione straordinaria pubblica illuminazione. Per il 2019 è già in cantiere il risanamento conservativo della Tribuna. Tali progetti ovviamente, vanno ad aggiungersi ai lavori di ordinaria manutenzione dell'intero territorio comunale".