Modigliana, dal mondo dell'arte oltre 1200 euro per i cittadini in difficoltà

Dal mondo dell'arte oltre 1200 euro per alimentare il fondo solidarietà per i cittadini di Modigliana. L'iniziativa "Solidarietà con l'Arte" ha raccolto infatti 1207,73 euro grazie alle opere donate da 25 artisti, di cui 10 di Modigliana e 15 da varie zone dell’Emilia Romagna. "Siamo molto orgogliosi di quanto abbiamo fatto - dice Idilio Galeotti presidente dell’associazione Ics Fectori Art - in primis perché andranno a alimentare il fondo solidarietà per i cittadini di Modigliana in difficoltà causa questa pandemia e anche perché abbiamo dimostrato che si può fare solidarietà con l'arte, donando le opere per una giusta causa".

"Ringraziamo quindi gli artisti che hanno partecipato, le tante persone che hanno partecipato all’asta delle opere, i cittadini che hanno fatto donazioni anche senza partecipare all’asta e il sindaco Jader Dardi che a nome del Comune ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di solidarietà con l’arte - prosegue Galeotti -. La nostra idea di arte non è mai fine a stessa, ma cerca di alimentare e mettere in risalto la creatività in un’ottica di cultura e di sviluppo del territorio, insieme ad altre attività e associazioni presenti a Modigliana". Per il sindaco si tratta di "un gesto di solidarietà che fa onore a tutta la comunità".

Hanno donato le loro opere Antonello Cavina, Idilio Galeotti, Giorgio Cavina, Davide Quercioli Kuerc, Antonella Ciccarella Romero, Simone Ciccarella, Massimo Sangiorgi, Etta Salghini, Nicola Maglioni, Anna Bartolozzi, mentre da varie zone della Romagna sono : Paola Tassinari, Nicolas Galeotti, Panetta Francesco, Claudia Corradini, Rossella Civolani, Nicoletta Gentili, Marinella Zaccherini, Bruno Retini, Marisa Faccani, Claudia Fragorzi, Giacomo Ianniello, Donatella Speranza, Lietta Morsiani, Ronconi Maria e Enrico Rontini, che ha inviato due opere addirittura dall’Australia.