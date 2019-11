Modigliana, il Comune in aiuto delle famiglie in difficoltà: fondo da 21mila euro

La giunta del Comune di Modigliana ha deliberato l’approvazione del fondo a sostegno delle famiglie per il 2019. Il progetto nasce in un’ottica di sostegno ai nuclei familiari con figli che si trovano in una situazione di limitazione o discontinuità nel percepire il reddito mensile e l’amministrazione ha deciso di mantenere attiva anche per quest’anno questo tipo di sostegno per offrire una maggiore possibilità di sostentamento a famiglie con minori. Il fondo, costituito da 21mila euro, è destinato a famiglie con valore Isee inferiore a 15mila euro, residenti a Modigliana da almeno 2 anni, che non risultano proprietari di immobili o altri beni di lusso.

I contributi possono essere richiesti a sostegno di spese per il trasporto scolastico di minori frequentati la scuola media superiore o per spese d’affitto. Possono inoltre presentare richiesta famiglie in cui entrambe i genitori risultino disoccupati oppure con monoreddito causa causa invalidità superiore al 50% di uno dei due coniugi; nuclei familiari numerosi (tre o più figli). Ogni famiglia, in base alle categorie in cui ricade, può beneficiare di un contributo massimo di €. 1.000,00. Non possono accedere al bando i nuclei famigliari beneficiari di reddito di cittadinanza se non muniti di relazione dell’assistente sociale che ne evidenzi la necessità.

Sulla base delle domande pervenute sarà redatta una graduatoria che darà la precedenza alle famiglie con valore Isee inferiore. L'amministrazione comunale invita a consultare il bando completo sul sito del Comune www.comune.modigliana.fc.it e a rivolgersi alle sedi delle associazioni di categoria e sindacati dei lavoratori e agli Ufficio Servizi Sociali comunale per le modalità di presentazione delle domande.