Modigliana, il ponte di via Lega finisce sotto ai ferri: "Lavori necessari"

Partiranno lunedì 21 ottobre i lavori che interesseranno il ponte di via Lega, a Modigliana. Giovedì sera, in Sala Bernabei, si è svolta un'assemblea alla presenza del sindaco Jader Dardi e del personale dell'ufficio tecnico per presentare i lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte di via Don Giovanni Verità. "Si tratta di un intervento che determinerà disagi nella viabilità, ma necessario per la sicurezza stradale", ha premesso il primo cittadino. Per il ripristino, l'infrastruttura rimarrà chiusa per circa 90 giorni. Durante i lavori si procederà alla manutenzione della rete fognaria del tratto che collega il semaforo al ponte. Le abitazioni e le attività commerciali saranno sempre raggiungibili almeno tramite percorso pedonali. Sul ponte della tribuna sarà installato un semaforo per la regolarizzazione del traffico. Via Corridoni, via Nazario Sauro e via Ronconi potranno subire variazioni delle aree parcheggio.