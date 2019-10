Modigliana, il sindaco Dardi: "Il turismo un'opportunità per lo sviluppo economico"

Un'occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo del settore turistico. Lunedì, alle 18, nella sala del Consiglio comunale, l'amministrazione ha organizzato un incontro con l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Quello del turismo, spiega il sindaco Jader Dardi, "può rappresentare una opportunità per un territorio come quello di Modigliana, che ha certamente una qualità ambientale attorno alla quale è necessario attivare iniziative e risorse, affinché il turismo possa rappresentare anche per Modigliana una opportunità di sviluppo economico".

"Abbiamo invitato a partecipare all’incontro le strutture economiche che operano nel campo della accoglienza, della ristorazione, i produttori del vino, oltre alle associazioni di categoria e al mondo del volontariato - aggiunge il primo cittadino -. Nel corso dell’incontro presenteremo anche la proposta di adesione alla costituenda Associazione della Romagna Toscana che può rappresentare una nuova opportunità per la comunicazione delle qualità e delle caratteristiche del nostro territorio, in cui il paesaggio, le produzioni tipiche, i percorsi come il cammino di S. Antonio, si affiancano alla qualità ambientale del nostro territorio, che può rientrare a pieno titolo nell’ambito del percorso dei Castelli che la Regione Emilia Romagna intende promuovere".

"Modigliana, anche attraverso al positivo risultato delle Feste dell’800, ha dato prova di sapersi presentare accogliente a capace di attrarre un turismo verso il quale vogliamo aprirci attraverso la capacità di lavorare assieme e costruire così un progetto di comunicazione e organizzazione di servizi per il nostro territorio", conclude il primo cittadino.